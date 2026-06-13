Дефицит продуктов в Днепропетровской области рассматривается как отражение общенациональных тенденций овощного рынка.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений цен на картофельном рынке Украины, где одновременно присутствуют более дешевые остатки прошлогоднего урожая и более дорогие импортные партии, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что сейчас агропроизводители реализуют клубень со складов в пределах 5–11 грн за килограмм. Это более низкий уровень по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, когда диапазон составлял 13–23 грн.

Разницу объясняют большими объемами сбора и сезонными факторами. Дополнительно повлияли погодные условия лета, что изменили структуру урожая и уменьшили долю качественной продукции.

Параллельно на рынок поступает импорт, где цена составляет около 90 грн за килограмм. Это ограничивает доступность покупателей и формирует неравномерный спрос в торговле.

Специалисты считают ситуацию временной. Запасы ветхого урожая постепенно уменьшаются, что создает предпосылки для коррекции стоимости в ближайшие периоды.

Участники рынка ожидают: при постоянном спросе и сокращении предложения возможно повышение цен как в оптовом, так и розничном сегменте.

В этом контексте - Дефицит продуктов в Днепропетровской области рассматривается как отражение общенациональных тенденций на овощном рынке, где ключевую роль играет соотношение внутреннего производства и импортных поставок.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поступления нового урожая и объемов внешней торговли.

Рыночные изменения будут определяться балансом между предложением и спросом в сезонном разрезе. Последующая ценовая динамика будет зависеть от общей ситуации на аграрном рынке.

Источник: ТСН

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