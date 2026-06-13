В воскресенье, в Черниговской области на 14 июня введены обновленные плановые графики отключения света.

Графики отключения света в Черниговской области на 14 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

В воскресенье, в Черниговской области на 14 июня введены обновленные плановые графики отключения света. Временные ограничения на электроснабжение вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

По информации АО «Черниговоблэнерго», будут продолжаться дополнительные графики отключения света в городе Нижыни. Ограничения вводятся из-за плановых работ. Обесточение будут действовать с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

30 Рокив — 3

Безбородька — 5

Кооператывна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 6а, 9а

Овдиивська — 198, 198а, 198б, 198в, 198/1

Успенська — 12

Как объясняют энергетики, графики отключения света в Черниговской области на 14 июня являются составной частью комплексной программы технического обслуживания электросетей. В рамках этих мероприятий специалисты осуществляют системное обновление инфраструктуры, повышают надежность энергосистемы и работают над снижением рисков аварийных ситуаций в будущем.

В этот же день, с 08:00–19:00 дополнительные графики отключения света коснутся города Прылукы, однако ограничат только отдельные адреса. 11 часов подряд исчезнет электричество только по отдельным адресам:

Васыля Совачива — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В Дослидна / «Ботанична» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрия Мирюты — 25А, 26А, 32.

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