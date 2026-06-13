Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировано в Жмеринском сообществе, где с 1 июня изменены расценки на вывоз бытовых отходов для ЧП «БРАВИС», сообщает Politeka.

Исполнительный комитет принял решение после обновления экономических расчетов предприятия. Просмотр связан с ростом затрат, непосредственно формирующих конечную стоимость услуги.

Среди ключевых факторов – подорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7% и повышение арендной платы за государственные участки на 21,5%. Дополнительно зафиксирован рост расходов по аренде спецтехники на 50% и увеличение экологического сбора на 13,6%.

Также учтено повышение минимальной заработной платы на 8,1% и изменение графиков вывоза мусора, что повлияло на итоговую модель расчета.

Новая тарифная структура предполагает разные подходы для потребителей. Для частного сектора установлено 56,94 грн. за одного человека в месяц, тогда как для многоквартирных домов — 55,82 грн.

Общество отмечает, что обновление касается всех пользователей услуги обращения с отходами и вступает в силу с начала лета после официального утверждения.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют общим ростом операционных расходов в сфере утилизации мусора и необходимостью актуализации финансовых расчетов предприятия.

Дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от экономической ситуации, цен на ресурсы и бюджетных возможностей общества, которые будут определять следующие решения в сфере коммунальных услуг.

Источник: zhgazeta

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