Дальнейшие изменения в платежках будут зависеть от решений регуляторов и экономической ситуации, что повлияет на повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновлена ​​часть жилищно-коммунальных начислений для населения, сообщает Politeka.

Квартплата в городе выросла примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за квадратный метр в месяц. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и обработке бытовых отходов поднялась на 36% - до 43,85 грн с одного человека.

При этом изменения происходят избирательно. Отдельные составляющие коммунальных платежей пересматриваются, в то время как другие остаются без корректировок. Электроснабжение и газ для большинства домохозяйств не изменили тарифную структуру.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей удерживается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Государственный механизм фиксации этого показателя продлен как минимум до 31 октября 2026 года.

Сезонная льгота для домохозяйств с электроотоплением после завершения отопительного периода больше не применяется. Сниженный тариф 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч отменен до следующего сезона.

Газоснабжение также остается стабильным. Для клиентов «Нефтегаза» действует фиксированная цена 7,96 грн за кубометр с продленным сроком до 30 апреля 2027 года. Переход между поставщиками осуществляется автоматически.

В Черноморске формируется смешанная модель расходов: часть коммунальных услуг демонстрирует рост, в то время как энергетический сегмент удерживает стабильные показатели.

Дальнейшие изменения в платежках будут зависеть от решений регуляторов и экономической ситуации, что повлияет на повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области в последующие периоды.

Источник: chis-chernomorsk

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