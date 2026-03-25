Подорожчання продуктів у Полтавській області в останні тижні стало помітним для місцевих споживачів, тож розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксували на офіційному сайті Мінфіну, повідомляє Politeka.

Згідно з даними, середня ціна на яловичину для приготування гуляшу в лютому 2026 року становила 389,36 грн за кілограм, тоді як у березні вона коливається від 323,89 грн у Metro до 490,00 грн у Megamarket.

Схожа ситуація спостерігається з кисломолочним сиром Простонаше 9%, середня ціна якого у лютому була 99,12 грн за 300 грамів, а у березні коливається від 95,00 грн у Metro до 105,40 грн у Megamarket.

Пшоно також демонструє подорожчання продуктів у Полтавській області: середній цінник піднявся з 36,46 грн у лютому до 48,70 грн у березні, тоді як у різних мережах він коливається від 44,90 грн до 52,50 грн за кілограм.

Основні фактори, що вплинули на подорожчання продуктів у Полтавській області, залишаються стабільними протягом останніх місяців.

Війна продовжує скорочувати поголів’я худоби та птиці, що впливає на м’ясні товари. Логістичні проблеми та зростання вартості транспортування підвищують ціну на товари навіть у межах регіону.

Енергетичні труднощі змушують виробників користуватися дорогими генераторами, а газ для теплиць також виріс у ціні, що відбивається на цінах на молочні та овочеві товари.

Додатково інфляційні процеси та коливання курсу долара впливають на вартість імпортних компонентів і кормів, а також на витрати виробників на заробітну плату та електроенергію.

Експерти зауважують, що підняття цінників носить комплексний характер і пояснюється одночасним впливом внутрішніх і зовнішніх економічних факторів.

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.