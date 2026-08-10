Каждый день посетители получают горячие обеды, что делает гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области комплексной.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стартовала в 2026 году в рамках новой социальной программы, сообщает Politeka.net.

Инициатива охватывает жителей и внутренне перемещенных лиц от 60 лет и направлена ​​на улучшение физического и психологического состояния.

Программу реализует фонд "Каритас Полтава" при поддержке международных партнеров. В рамках инициативы был открыт социально-реабилитационный центр, где посетители получают медицинское сопровождение, консультации и базовые услуги.

В заведении проводят обследование: измеряют АД, уровень глюкозы и сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Для поддержания здоровья доступны терапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, а также занятия лечебной гимнастики и посещение соляной комнаты.

Психологическая помощь включает индивидуальные консультации и групповые занятия по снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Для досуга организуют творческие мастер-классы, просмотр фильмов и тематические встречи.

Каждый день посетители получают горячие обеды, что делает гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области комплексной — сочетает питание, медицинское сопровождение и социальную активность.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Организаторы советуют посетителям соблюдать график и следить за актуальными обновлениями.

В будущем планируется расширить список сервисов и привлечь больше участников, чтобы обеспечить стабильную поддержку старшему поколению в регионе.

Дополнительную информацию по участию можно получить непосредственно в центре или на официальном сайте фонда «Каритас Полтава».

Источник: Карітас

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