Жителям региона рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 10 по 16 августа.

Опубликованы новые графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 10 по 16 августа, пишет Politeka.net.



В Днепропетровской области на неделю с 10 по 16 августа запланированы продолжительные ограничения электроснабжения. Графики отключения света затронут отдельные дома в нескольких населенных пунктах. Время обесточивания зависит от адреса.

В понедельник, 10 августа, длительные ограничения на электроснабжение предусмотрены сразу в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области. Обесточение будет длиться 11 часов — с 08:00 до 19:00. В селе Тарасове электроэнергию временно отключат по следующим адресам:

Берегова: 1, 5, 7, 9, 11, 26.

Зелена: 1, 3, 4, 8.

Шевченка: 1, 3, 4, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 24.

Такой же временной промежуток – с 08:00 до 19:00 – предусмотрен в селе Васыливка. Без электроэнергии останутся отдельные дома по адресам:

Березнева: 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Нагирна: 1, 2, 3, 4, 6.

пров. Лисовый: 8.

С 08:00 до 19:00 в селе Надиивка 10 августа электроснабжение прекратят по следующим адресам:

Лисна: 1А, 30.

Паркова: 29.

Отдельно следует обратить внимание на график для поселка Прыорильське, где предусмотрено одно из самых длинных обесточений в указанный период. Электроснабжение ограничат с 20:00 10 августа до 08:00 11 августа. Таким образом, жители отдельных домов проведут без света всю ночь — всего 12 часов. В список адресов вошли:

Нова: 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Калынова: 1, 2, 3, 4, 5.

Квитнева: 1, 2, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/К2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32/3, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/А, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 63/А, 64, 67, 68, 71.

Украинська: 14/А, 15/А, 16/4, 17/А, 18/А, 19/А, 20/А, 21/А, 22, 22/А, 23, 23/А, 24/А, 25, 25/А, 26, 26/А, 27, 27/А, 28, 28/А, 29, 29/А, 31.

В среду, 12 августа, плановые ограничения электроснабжения предусмотрены в Вильному. Здесь электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 19:00. Обесточение коснется таких домов:

Сонячна: 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.

Также 12 августа запланировано обесточивание в поселке Губыныха. Ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00.

В график вошли дома по улице Ричкова: 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 02, 4 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 137 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180.

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: Лычковская территориальная община.

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