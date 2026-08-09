Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно через онлайн-сервис, где небезразличные жители предлагают временное проживание.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагается через платформу "Допомогай", сообщает Politeka.

Она объединяет объявления людей, которые готовы предоставить бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области и тех, кто нуждается в убежище.

В селе Козловщина Котелевский район предлагают проживание в частном доме с полным базовым обеспечением.

В помещении есть водоснабжение, канализация, газовое отопление, душ и туалет, установленный бойлер, а также доступ к интернету.

При отключении электроэнергии предусмотрен инвертор, позволяющий поддерживать минимальные бытовые потребности. Также есть небольшая летняя кухня.

На территории находятся домашние животные, в том числе куры, собака и кошки. Условия проживания предусматривают совместное пребывание и взаимную помощь и владельцы ищут человека для совместного проживания, преимущественно женщину.

В селе работают магазины, школа и детский сад, а транспортное сообщение позволяет добраться до Полтавы, которая расположена примерно в 17 км.

В городе Заводское Лохвицкого района Полтавской области также доступно бесплатное жилье для ВПЛ в частном доме.

Здесь предлагают комнату со всеми удобствами для женщины с ребенком. Условия проживания подразумевают спокойное пребывание и базовую поддержку бытовых нужд.

Еще один вариант расположен в городе Пирятине. Здесь предлагается дом с тремя комнатами, газовым отоплением и газом в доме.

Санузел находится во дворе, однако рядом есть лес, река и природные зоны отдыха. Также есть хозяйственные постройки, которые позволяют вести бытовое хозяйство.

Условия проживания предусматривают заселение в обмен на уход за пожилой женщиной 87 лет, при этом детали договоренностей уточняются непосредственно по телефону.

Источник: Допомогай

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