Одним из главных аргументов в пользу подорожания проезда в Киевской области стало изменение себестоимости работы перевозчиков.

В Белой Церкви Киевской области была пересмотрена стоимость проезда в городском транспорте, подорожание проезда уже применяется после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.net.

Теперь пассажиры будут платить 25 гривен за поездку в автобусе. Для троллейбусов установили более низкую цену — 12 гривен за одну поездку.

Решение об изменении тарифов было принято после обсуждения с участием представителей городских властей, депутатов и общественности. При рассмотрении учитывали финансовое состояние транспортной отрасли и расходы, необходимые для обеспечения стабильной перевозки пассажиров.

Одним из главных аргументов в пользу пересмотра стоимости стало изменение себестоимости работы перевозчиков. За последний период выросли цены на горючее, ремонт и техническое обслуживание автобусов и троллейбусов. Дополнительную нагрузку создают затраты на содержание подвижного состава и другие потребности предприятий.

В горсовете объясняют, что без корректировки расценок транспортным предприятиям было бы сложнее поддерживать существующую маршрутную сеть и своевременно ремонтировать технику. Поэтому подорожание проезда в Киевской области рассматривается как необходимое условие для дальнейшей работы общественного транспорта.

В ходе заседания члены исполкома единогласно поддержали соответствующий проект. После официального утверждения решения, новые цены начали действовать на городских маршрутах.

Жителям Белой Церкви следует учитывать изменение стоимости при планировании ежедневных поездок. Актуальную информацию о работе маршрутов и возможных последующих изменениях рекомендуют проверять в сообщениях городского совета.

В дальнейшем ситуацию в сфере пассажирских перевозок планируют отслеживать с учетом расходов транспортных предприятий, финансовых возможностей общества и потребностей пассажиров.

Источник: Эспрессо

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