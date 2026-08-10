Получить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области могут три категории граждан.

Отдельные категории пенсионеров могут получить денежную помощь в Киевской области от государства в качестве компенсации за питание, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Предоставление компенсаций за питание предусмотрено Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Получить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области могут три категории граждан:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; участники ликвидации ядерных аварий, отнесенных к категории 1 или 2;

потерпевшие от Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категориям 1 или 2;

потерпевшие от радиационного облучения, отнесенные к категориям 1 или 2.

Как оформить пособие для пенсионеров в Киевской области:

Подать заявление на получение денежной компенсации можно несколькими путями:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через государственный портал "Действие";

через уполномоченных лиц местных советов или Центров предоставления административных услуг.

К заявлению обязательно прилагается пакет документов:

копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии, или удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категории 1 или 2);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Если лицо отказалось от получения такого номера, необходимо предоставить серию и номер паспорта с соответствующей отметкой.

Денежная компенсация назначается не позднее десяти дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами.

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