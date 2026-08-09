Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены городской программой поддержки украинцев, проживающих в местах временного пребывания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в рамках решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о наборах с бесплатными продуктами для ВПЛ и переселенцев, которые могут получать люди, проживающие в местах временного компактного проживания в Днепре.

Такой формат помощи ориентирован, прежде всего, на тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах после переезда.

Получить поддержку могут разные категории переселенцев. В частности, это пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц.

Пособие также предусмотрено для детей от 3 до 18 лет. Отдельно учитываются люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время в городе предусмотрена возможность разовой поддержки для вновь прибывших переселенцев.

Если человек только что переместился в Днепр, проживает в месте компактного размещения и впервые обратился за справкой ВПЛ, он может получить продуктовый набор даже без принадлежности к определенным категориям.

Однако такая поддержка предоставляется только один раз. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают базовый набор еды длительного хранения.

В нем предусмотрены мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Такой состав позволяет обеспечить минимальные потребности в питании для людей, оказавшихся в сложных условиях. Чтобы использовать программу, переселенцам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического пребывания и регистрации.

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