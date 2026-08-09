В Полтавской области с 10 по 16 августа будут продолжаться плановые работы, из-за чего в отдельных населенных пунктах будут действовать временные графики отключения света, пишет Politeka.net.
Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 августа связаны с выполнением ремонтных и профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения. Специалисты производят техническое обслуживание сетей, обновляют оборудование и заменяют изношенные элементы инфраструктуры, являющиеся частью комплексной программы модернизации электросетей.
10 августа с 09:00 до 17:30 плановые отключения запланированы в селе Билоусивка. Временно без электроснабжения останутся отдельные дома по следующим адресам:
- Мележыка (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),
- Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),
- пров.Мележыка1 (б. 1, 2),
- Мызивська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),
- Молодижна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
- пров.Молодижный (б. 1, 2, 3),
- Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
В тот же день, 10.08.2026, с 09.00 до 17.30 ремонтные бригады будут работать и в селе Бондари. На время проведения работ электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:
- Балок (б. 48),
- Лисова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),
- Мангеревщына (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),
- Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),
- Стрыбуливка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),
- Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ)
11 августа плановые работы продолжатся в селе Березова Лука. С 08:00 до 17:00 электроэнергию временно выключат для отдельных потребителей по следующим адресам:
- Братив Троянив — 2
- Геталивка — 1
- Нова — 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19
- Перемогы — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24
- Хворостянка — 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31,
- 33, 35
- Загора — 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79
Также 11.08.2026 ремонтные работы будут проводиться в поселке Ручкы. Плановые отключения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 и охватят отдельные улицы:
- Гадяцька — 3, 10, 14
- Захоролля — 34, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 62
- Зелена — 1, 3, 5, 7, 8, 10
- Набережна — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35
- Пискобудивська — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 32
- Польова — 3
- Рыбальська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13
- Хутирська — 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 29, 31, 35
- Яблунева — 26, 28.
Источник: Чернухинская территориальная община
Источник: Петровско-Роменская община
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