Украинцам озвучили, какими будут графики отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 августа.

В Полтавской области с 10 по 16 августа будут продолжаться плановые работы, из-за чего в отдельных населенных пунктах будут действовать временные графики отключения света, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 10 по 16 августа связаны с выполнением ремонтных и профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения. Специалисты производят техническое обслуживание сетей, обновляют оборудование и заменяют изношенные элементы инфраструктуры, являющиеся частью комплексной программы модернизации электросетей.

10 августа с 09:00 до 17:30 плановые отключения запланированы в селе Билоусивка. Временно без электроснабжения останутся отдельные дома по следующим адресам:

Мележыка (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележыка1 (б. 1, 2),

Мызивська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодижна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодижный (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)

В тот же день, 10.08.2026, с 09.00 до 17.30 ремонтные бригады будут работать и в селе Бондари. На время проведения работ электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

Балок (б. 48),

Лисова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),

Мангеревщына (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),

Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),

Стрыбуливка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),

Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ)

11 августа плановые работы продолжатся в селе Березова Лука. С 08:00 до 17:00 электроэнергию временно выключат для отдельных потребителей по следующим адресам:

Братив Троянив — 2

Геталивка — 1

Нова — 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19

Перемогы — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24

Хворостянка — 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31,

33, 35

Загора — 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79

Также 11.08.2026 ремонтные работы будут проводиться в поселке Ручкы. Плановые отключения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 и охватят отдельные улицы:

Гадяцька — 3, 10, 14

Захоролля — 34, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 62

Зелена — 1, 3, 5, 7, 8, 10

Набережна — 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35

Пискобудивська — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 32

Польова — 3

Рыбальська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13

Хутирська — 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 29, 31, 35

Яблунева — 26, 28.

Источник: Чернухинская территориальная община

Источник: Петровско-Роменская община

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