Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступна при условии соблюдения установленных правил.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляется по определенным критериям, сообщает Politeka.

Выплаты регулируются Порядком назначения и социальной поддержки, утвержденным постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года.

Документ четко устанавливает ситуации, когда соцпомощь не назначается или может быть прекращена при получении. Одним из главных оснований является покупка жилья или наличие недвижимости, не соответствующей установленным условиям.

Соцвыплаты не предоставляются, если кто-либо из членов семьи за последние три месяца приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен. Юристы отмечают, что даже меньшие сделки иногда влияют на статус получателя. Важно не только стоимостное значение, но и правовой статус имущества и его местонахождение.

Помощь может быть отменена, если жилье находится вне зон активных боевых действий или временной оккупации, а также в районах, где определена дата завершения военных действий. Соцподдержка также прекращается, если дом сдается в аренду или используется не по назначению.

В то же время выплаты сохраняются, если здание расположено в зоне активных боевых действий или на временно оккупированной территории, признано непригодным для проживания по официальному акту местных властей или внесено в Реестр поврежденного имущества. Площадь жилья менее 13,65 м² на одного человека не является основанием для отмены поддержки. Помощь остается и в случае приобретения дома в кредит с первым взносом менее 100 тысяч гривен.

Местные специалисты советуют проверять все документы и детали сделки на имущество во избежание недоразумений с органами соцзащиты. Напоминаем, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступна при условии соблюдения установленных правил.

Источник: Patryoty

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