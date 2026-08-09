Составлены графики отключения света на неделю с 10 по 16 августа в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 10 по 16 августа будут действовать из-за плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Черкасской области в неделю с 10 по 16 августа охватят значительное количество адресов. Электроэнергию будут отключать по конкретным адресам и в определенные промежутки времени. Жителям населенных пунктов, которые попали в список, следует заранее учесть график.

По данным «Черкассыоблэнерго», 10.08.2026 года с 09:00 до 16:00 не будет электричества в селе Билоусивка. Обесточивание касается следующих адресов:

Садова: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 5, 6, 7, 8, 9

Б. Хмельныцького: 126, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 143а, 144, 147, 149, 151, 152, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165

Каденюка: 4

О. Гончара:1 А

11.08.2026 года электроснабжение будут ограничивать в селе Мойсивка. Плановые работы продлятся с 09:00 до 16:00. Без света временно останутся отдельные дома на следующих улицах:

Чумгацька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134А, 136.

Затышна: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19.

Перемоги: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 25, 29.

Б. Хмельныцького: 1, 1/в, 3, 4, 5, 6, 6а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 67, 100.

Калынова: 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45.

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42.

Т. Шевченка: 2а, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

12.08.2026 года плановые отключения предусмотрены в селе Райгород. Электроснабжение будет ограничивать с 08:00 до 17:00. В список адресов вошли:

Шкильный: 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14.

Травнева: 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Крупського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Благовисна: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/Д, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32.

Т. Шевченка: 24, 24а, 25, 26, 26/А, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38.

Степова: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46.

14.08.2026 года временные ограничения электроснабжения запланированы в селе Нетеребка. Работы будут проводить с 08:00 до 17:00. Обесточение коснется отдельных домов на двух улицах:

Вышнева: 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107.

Садова: 23, 26, 42-А, 42А, 47, 48, 57, 59, 63, 65.

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