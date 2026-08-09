На украинском рынке могут возникнуть проблемы с доступностью томатов из-за неблагоприятной ситуации в мировом овощном секторе, дефицит продуктов может ощутить и Харьков, пишет Politeka.net.

В этом сезоне производители томатов в разных странах столкнулись с погодными трудностями. Длительная жара, засуха и дефицит осадков повлияли на урожайность. В то же время в некоторых регионах посевы пострадали от чрезмерных дождей и сильных ливней.

Из-за сокращения производства в крупных странах-поставщиках на международном рынке сформировался дополнительный дефицит. Это создает предпосылки для увеличения стоимости продукции и увеличивает расходы участников рынка.

Украинские хозяйства также не ушли от погодных проблем. Особенно сложными условия оказались для части производителей в восточных областях, где длительное отсутствие осадков негативно отразилось на развитии растений.

В то же время ситуация в Украине не критическая для всего сектора. Части фермеров удалось снизить влияние неблагоприятной погоды благодаря орошению, современным технологиям выращивания и более благоприятным условиям в других регионах. Поэтому общий урожай может остаться близким к прошлогоднему уровню, хотя результаты отдельных хозяйств будут существенно отличаться.

Для потребителей риски связаны не только с количеством выращенной продукции. На конечную цену влияют затраты на горючее, транспортировку, электроэнергию, хранение и другие составляющие. Если мировое предложение остается ограниченным, украинский рынок также может ощутить это давление.

Самые заметные изменения могут проявиться в конце лета и осенью, когда сезонное предложение овощей начнет сокращаться. В этот период стоимость томатов будет зависеть от объемов нового урожая, импортных поставок и ситуации с логистикой.

Аграрии в это время вынуждены адаптироваться к все менее прогнозируемым погодным условиям. Для уменьшения рисков хозяйства инвестируют в системы полива, более устойчивые сорта и технологии защиты растений.

Таким образом, в ближайшие месяцы покупателям следует учитывать возможный дефицит продуктов в Харькове и ценовые колебания. В то же время, говорить о полном исчезновении томатов по продаже оснований нет: доступность продукции будет зависеть от внутреннего урожая и возможностей компенсировать недостаток за счет других источников поставки.

Источник: AgroReview

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