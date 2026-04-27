Из-за плановых и профилактических работ на электросетях вводятся графики отключения света в Полтавской области на 28 апреля.

Графики отключения света в Полтавской области на 28 апреля будут продолжаться по отдельным адресам из-за плановых работ энергетиков, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Из-за плановых и профилактических работ на электросетях вводятся графики отключения света в Полтавской области на 28 апреля. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) с 08:00 до 17:00 будут выключать электричество в селе Зачепыливка. Ограничения будут по адресам:

пров. Городный — 2, 5

Заводська — 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Мыру — 46, 58, 82, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126

пров. Огородный — 1

Пищана — 5А, 10, 22

Польова — 2, 9, 11, 13, 16

Шевченка — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38

Шкильна — 6

Из-за работ по капитальному ремонту с 08:00 до 17:00 часа исчезнет электричество в селе Пасичне на улицах:

пров. Ликарняный — 4

Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

28.04.2026 года будут действовать длительные отключения, с 8 до 17 часов. Обесточение будут в селе Велыкый Кобелячок, но только по следующим адресам:

Лымаривська — 1, 3, 5, 9, 11, 11А, 15, 30

Медична — 2

Молодижна — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57

Набережна — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22, 25

Незалежности — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14

пров. Сильськый — 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7А, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Шевченка — 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47Б, 48, 49, 52, 53, 54, 54А, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 67А, 67Б, 68, 77, 81, 89, 91, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 120А, 121, 123, 125, 137, 139, 141, 151, 165, 167, 187, 187А, 189, 199, 209, 211, 213

Шкильна — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 9, 11.

