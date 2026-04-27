Подорожание проезда в Одесской области с апреля охватывает несколько пригородных маршрутов между Одессой и Черноморском, где перевозчики обновили стоимость из-за роста расходов, передает Politeka.

Изменения, прежде всего, касаются направления №25 «Черноморск-Одесса», где тариф повышен с 50 до 65 гривен. Дополнительно коррекция коснулась маршрута №20 «Черноморск-Великодолинское» — здесь новая цена составляет 30 гривен за поездку.

В транспортных компаниях разъясняют пересмотр экономическими факторами. Среди ключевых причин называют подорожание горючего, увеличение расходов на техническое обслуживание автобусов и общий рост операционных расходов, необходимых для стабильной работы рейсов.

Отдельные изменения уже происходили раньше на междугородных линиях. В частности, с 7 апреля повысили тариф на маршруте Рени – Одесса: стоимость билета выросла с 600 до 780 гривен.

Также обновлена ​​цена на сообщение Рени — Измаил, где поездка подорожала со 150 до 200 гривен. В то же время, маршрут Одесса — Измаил пока сохраняет предварительный уровень оплаты — около 500 гривен.

У перевозчиков отмечают, что общее давление расхода постепенно влияет на все сегменты пассажирских перевозок в регионе.

В этом контексте подорожание проезда в Одесской области рассматривается как часть более широкого процесса пересмотра тарифов на пригородных и междугородных направлениях.

Перевозчики отмечают, что дальнейшие изменения стоимости будут зависеть от экономической ситуации и расходов на обслуживание маршрутов.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлением тарифов перед планированием поездок.

