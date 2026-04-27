Вопрос Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области в 2026 году остается открытым и обсуждается в рамках государственной энергетической политики, сообщает Politeka.

В апреле подавляющая часть бытовых клиентов «Нафтогаза» – около 98% домохозяйств – продолжает оплачивать газ по действующей фиксированной ставке 7,96 грн за кубометр. Действующий тарифный пакет «Фиксированный» предусмотрен до 30 апреля, однако официальные решения по его продлению пока не обнародованы.

По правительственным сигналам, в краткосрочном периоде нынешнюю стоимость могут сохранить по-прежнему. В то же время, в среднесрочной перспективе пересмотр ценовой модели не исключается, учитывая экономические факторы и рекомендации международных партнеров.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на газ в Днепропетровской области рассматривается как элемент общенациональной трансформации энергетического сектора, где ключевым остается баланс между рыночными механизмами и платежеспособностью населения.

Профильные структуры уже осуществляют моделирование возможных сценариев. Основное внимание уделяется предотвращению резкого роста долговой нагрузки среди потребителей. Эксперты предупреждают: стремительная корректировка стоимости может повлиять на уровень оплат и стабильность поставок.

В Кабинете Министров подчеркивают, что поддержка доступной цены на энергоресурсы остается важным социальным приоритетом. В то же время, признается: после завершения действия временных механизмов сдерживания удерживать нынешние показатели будет сложнее.

Следовательно, окончательное решение о тарифной политике еще не принято. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических расчетов и общей стратегии энергетического сектора Украины.

