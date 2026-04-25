Подорожание проезда в Николаеве официально утвердили решением исполнительного комитета городского совета, а новые цены начнут вводить в ближайшее время.

Подорожание проезда в Николаеве согласовано на заседании исполнительного комитета 22 апреля, сообщает Politeka.

Изменения для автобусов вступят в силу с 27 апреля 2026, а для трамваев и троллейбусов - с 4 мая.

Согласно принятому решению, стоимость поездки в автобусах и маршрутках теперь будет зависеть от длины маршрута. Если маршрут протяженностью до 10 км, пассажирам придется платить 18 гривен.

Для маршрутов более 10 км установили тариф в 20 гривен. Такая же цена будет действовать и для коммунальных автобусов предприятия «Николаевпасстранс».

Отдельно определили тарифы для жителей отдаленных районов города. Поездка в микрорайон Варваровка обойдется в 20 гривен. В микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха стоимость составит 25 гривен.

Самый высокий тариф установили для направления в Малую Корениху, где пассажиры будут платить 30 гривен.

Подорожание проезда в Николаеве коснется и электротранспорта. Для пассажиров трамваев и троллейбусов хранятся разные варианты оплаты.

Если покупать бумажный билет у водителя, цена составит 15 гривен. Если воспользоваться оплатой через QR код, поездка обойдется в 12 гривен. Таким образом городские власти и дальше поощряют безналичный расчет в транспорте.

Также изменится стоимость месячных проездных. Единственный абонемент, позволяющий пользоваться трамваями и троллейбусами, обойдется в 405 гривен.

Это решение касается тех пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом и покупают проездной сразу в месяц.

Для школьников часть льгот оставили без изменений. В коммунальных автобусах на период действия военного положения билет останется бесплатным при наличии учащегося билета.

В маршрутных такси во время учебного года, с 1 сентября по 1 июня, будет действовать скидка 50 процентов.

Подорожание проезда в Николаеве городские власти и перевозчики объяснили ростом расходов на горючее, смазочные материалы, запасные части, а также повышением минимальной заработной платы.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.