Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Продолжаются графики отключения света в Сумской области на 28 апреля в связи с проведением профилактических и ремотных плановых работ. Отключения будут происходить в установленные часы по расписанию.

В Лебедыни с 08:30–16:30 часы будут продолжаться обесточивание. Они будут продолжаться по следующим адресам:

Кулыкивська — № 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Мыхайливська — № 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 109

С 09:00–16:00 часы продлятся в городе Ромны. Электричество исчезнет, ​​но только в домах, расположенных на следующих улицах:

Западынська — № 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 55, 55А

пров. 1-й Западынськои — № 2, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

пров. 2-й Западынськои— № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 17А, 19

пров. 3-й Западынськои — № 1, 3, 6

Рятувальників — № 150, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172

пров. 8-й Рятувальныкив — № 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8Б

Евгена Коновальця — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 26

Кооператывна — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43

Клымента Квиткы — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18

Пылыпа Орлыка — № 4, 19

В городе Конотоп также будут дополнительно обесточены улицы. Ограничения будут действовать с 08:30–16:30, однако охватят только такие улицы:

Загребельська — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Зарична — 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

2-й Заричнои — 10, 12

Зеленый Яр — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40

Зымова — 14, 21

Федора Кандыбы — 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25

1-й Германивськои — 51

1-й Береговои — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

2-й Интернатнои — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Ивана Марчука — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50А, 51, 52, 54, 54А, 57, 59, 61, 63, 65

Ивана Нечуй-Левицького — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Івана Пулюя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Ивана Скоропадського — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 20, 21, 23, 24А, 25, 26, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.