Дефицит продуктов в Киевской области усугубляется на фоне роста импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, передает Politeka.

За январь-март объемы поставок составили 1,2 миллиона тонн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, потребительский спрос растет быстрее, чем рынок успевает реагировать.

Аналитики называют несколько ключевых причин. Среди них активная посевная кампания, расширение посевных площадей и задержки в логистике. Дополнительное давление создают колебания мировых цен.

Внутреннее производство пока не покрывает все потребности. Поэтому сохраняется зависимость от внешних поставок. Участники рынка пересматривают расходы и ищут новые решения для закупок.

Особое внимание эксперты уделяют плодоовощному сегменту. Именно здесь Дефицит продуктов в Киевской области заметнее всего проявляется из-за сокращения предложения качественных яблок.

Причина кроется в особенностях прошедшего сезона. Часть урожая заложили на хранение уже перезрелой. Это ухудшило товарные характеристики и снизило доступные запасы.

Дополнительно повлияли технологические просчеты при выращивании. В ряде хозяйств не использовали средства для сдерживания созревания, поэтому плоды быстрее теряли качество в хранилищах.

Последующая динамика будет зависеть от логистики, результатов нового урожая и стабильности поставок. Именно эти факторы будут определять ситуацию на рынке в ближайшие месяцы.

Также следует отметить, что специалисты продолжают мониторинг, чтобы оценить возможные изменения и спрогнозировать дальнейшее развитие ценовой ситуации.

Источник: agrotimes, io.ua

