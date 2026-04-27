Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано по итогам мониторинга цен на основные категории продовольствия в апреле 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет портал Минфин .

В рыбном сегменте карп живой (1 кг) стоит в среднем 245,50 грн. По сравнению с мартовским уровнем 227,30 грн наблюдается рост на 3,45 грн в месячной динамике. В разных торговых точках показатели остаются близкими, что свидетельствует об относительной стабильности предложения.

Молочная продукция демонстрирует более заметные колебания. Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в апреле стоит в среднем 70,12 грн. В марте средний уровень составил 65,55 грн, поэтому зафиксировано незначительное повышение. В то же время, розничные цены варьируются в зависимости от сети — от 58,50 грн до 86,50 грн.

Самые большие изменения наблюдаются в мясной категории. Курятина голень «Наша ряба» (1 кг) в среднем стоит 151,00 грн. В марте показатель составил 116,90 грн, что означает значительный рост на 49,00 грн в месячном измерении. Колебания в течение периода были резкими, с пиками в разные дни мониторинга.

Подорожание продуктов в Полтавской области связывают с общими рыночными факторами, в том числе изменения закупочных цен, сезонный спрос и расходы на логистику.

Эксперты отмечают, что продовольственный рынок остается нестабильным, а дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от экономических условий и поставочной ситуации.

Также следует отметить, что дальнейшие изменения стоимости будут зависеть от ситуации на рынке и расходов поставщиков.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.