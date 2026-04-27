Графики отключения света в Черниговской области на 28 апреля будут продолжаться в разные временные рамки, сообщает издание Politeka.net.
Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».
Графики отключения света в Черниговской области на 28 апреля охватят только отдельные населенные пункты. Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений, чтобы быть готовыми к длительным ограничениям.
28.04.2026 года 09:00–17:00 часов в городе Остер будут продолжаться дополнительные ограничения, однако графики отключения света будут действовать только по следующим адресам:
- Вознесенська — №1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
- Генерала Солоныны — №19, 21, 21А
- Незалежности — №31
- Татаривська — №3Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67
- Тымофия Носача — №2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
Также электричество будет отсутствовать в пгт Козелець. Свет пропадет на 10 часов подряд с 08:00–18:00 по адресам:
- ул. Глыбока - № 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 7Б, 20А, 33А, 47 48А, 64А, 66А
С 11:20 до 19:00 в городе Нижын будут выключать электричество. Однако ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных по следующим адресам:
- Академика Лавровського — 1, 4, 4А, 6, 8
- Березанська — 1–3
- Борыса Майора — 1–15, 4А, 8А
- Воробивська — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 28, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44
- Гимназийна — 27, 27А, 29–34, 36, 38, 40
- Заводськый — 1–6
- Коныського Олександра — 1–5, 7–12, 14–20, 22, 24, 4А, 6А, 13А, 13Б, 17А
- Леси Украинкы — 3, 4, 1А, 3А, 4А
- Лыпиврізька — 1–17, 19, 21, 23, 11А, 23А
- Лыпивризькый — 2, 6, 7, 10, 12, 14
- Редькинська — 1–5, 7, 9, 11, 13
- Станислава Прощенка — 1, 1/16, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 14, 16, 18, 20, 22А/1, 22А/2, 24, 30, 30А, 30Б, 32, 34, 36, 36А, 40, 40А, 40Б, 40Б/4, 40Б/49, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Тернавиотив — 1, 1А, 3–10, 12, 14, 16
- Уненизька — 1, 3, 4, 6–16
- Фурманська — 1, 3, 3В, 5–9, 6А, 12–14, 16, 18, 20
- Чернигивська — 21, 32, 34
- Шолом Алейхома — 2А.
