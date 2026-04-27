Условия, по которым предоставляется денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, изменились, и это повлияет на порядок получения средств для многих семей.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области теперь назначается по обновленным правилам после решения Кабинета Министров Украины, который внес изменения в действующий порядок предоставления выплат, сообщает Politeka.

Соответствующее постановление от 18 марта 2026 г. №390 "О внесении изменений в Порядок предоставления поддержки на проживание внутренне перемещенным лицам" обнародовали на правительственном портале.

Она дополняет предварительный документ №332. Среди главных нововведений – увеличение продолжительности получения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

Если раньше поддержку могли оказывать в течение четырех периодов по шесть месяцев, то теперь их количество выросло до пяти.

Это значит, что люди, отвечающие установленным критериям, смогут дольше получать средства. Кроме того, правительство восстановило право семей с детьми на такие выплаты, что ранее было ограничено.

Важным изменением стало то, что денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области на детей теперь назначают независимо от доходов родителей.

В то же время семья должна отвечать требованиям относительно имущественного положения, фактического проживания и обучения детей. Если заявление подать до 1 мая 2026, выплаты начислят задним числом, начиная с 1 февраля.

Если же обращение состоится позже, то средства начнут поступать с месяца подачи документов. Обновленные правила также коснулись пенсионеров и семей, где есть нетрудоспособные члены.

Те, кому раньше отказывали в выплатах из-за превышения дохода, могут теперь повторно подать заявление. Это стало возможным после смены прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

