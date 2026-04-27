Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе доступна в благотворительных фондах и организациях, однако она отличается, пишет Politeka.net.

Ежедневно десятки инициатив обеспечивают пожилых людей не только продуктами питания, но и базовой заботой, которой часто не хватает в условиях войны и экономической нестабильности.

Одним из примеров такой работы в Одессе является пространство «Гостинна хата» на улице Водопроводной, где ежедневно организована выдача горячих обедов. Начиная с 12:30 здесь раздают готовые блюда, чай и хлеб. Пожилые люди приходят с необходимыми документами, а получают не только еду, но и внимание и поддержку. Особенностью работы центра есть отсутствие очередей для пожилых посетителей, а также возможность получить базовые юридические консультации.

Параллельно работают и другие гуманитарные инициативы. На улице Ришельевской работает волонтерский центр, периодически обеспечивающий граждан продуктовыми наборами и одеждой.

В то же время, отдельные благотворительные фонды организуют адресную гуманитарную поддержку для маломобильных людей, доставляя необходимые вещи непосредственно домой. Значительная часть этой деятельности стала возможна благодаря международной поддержке: гуманитарные грузы из Европы регулярно поступают в город, обеспечивая непрерывность помощи.

Благотворительные организации, в частности «Добрий Самарянин» и «Жінки Поруч» , также обеспечивают население едой, вещами первой необходимости и доставкой поддержи для тех, кто не может самостоятельно передвигаться. Большинство таких пунктов работает в будние дни, однако графики могут изменяться в зависимости от логистических условий, поэтому предварительная запись или уточнение информации остаются актуальными.

В то же время городские власти также расширяют программы социальной поддержки. При участии Одесский городской совет реализуется комплексная инициатива "Безбарьерная Одесса", рассчитанная на несколько лет.

В рамках этой программы граждане с низкими доходами могут оформить доплаты к пенсиям, получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также воспользоваться бесплатным питанием в территориальных центрах социального обслуживания. Оперативное реагирование на обращение граждан обеспечивается через горячую линию 1545, где фиксируются запросы о помощи с продуктами или лекарствами.

Отдельным инструментом доступа к помощи стала платформа является Помощь, позволяющая подать заявку онлайн. Сервис предусматривает приоритет для пожилых людей, в частности в обеспечении продуктовыми наборами и средствами гигиены.

