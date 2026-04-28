Графики отключения света в Полтавской области на 29 апреля вводятся по десяткам адресов.

Графики отключения света в Полтавской области на 29 апреля продлятся из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в нескольких территориальных общинах.



Графики отключения света в Полтавской области на 29 апреля вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами на электросетях. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

С 08:00 до 17:00 в селе Баливка будут длиться дополнительные графики отключения света, однако только по адресам:

Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювилейна (б. 6)

С 08:00 до 17:00 часов в селе Пасичне из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, будут выключать свет. Обесточат следующие адреса:

пров.Ликарняный (б. 4),

Молодижна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34),

Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),

Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9)

С 08:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в селе Висычи, однако ограничат свет только по следующим адресам:

пров.Дачный (б. 1, 3, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2),

пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювилейна (б. 8),

пров.Ювилейный (б. 6)

29.04.2026 года с 10:00 до 16:00 часов в селе Лелюхивка из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) исчезнет электричество. Это касается следующих улиц:

Грыгория Сковороды (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9),

пров.Затышный (б. 8),

Мыру (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а),

Нова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22),

пров.Сквозный (б. 1, 2, 4),

Центральна (б. 29, 33, 35),

Шкильна (б. 1а, 1б, 1В, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24а, 26, 28, 30, 32).

