Графики отключения света в Полтавской области на 29 апреля продлятся из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в нескольких территориальных общинах.
Графики отключения света в Полтавской области на 29 апреля вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами на электросетях. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.
С 08:00 до 17:00 в селе Баливка будут длиться дополнительные графики отключения света, однако только по адресам:
- Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
- пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),
- Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
- Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),
- пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
- Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
- пров.Тараса Шевченка (б. 7),
- Ювилейна (б. 6)
С 08:00 до 17:00 часов в селе Пасичне из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, будут выключать свет. Обесточат следующие адреса:
- пров.Ликарняный (б. 4),
- Молодижна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34),
- Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),
- Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9)
С 08:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в селе Висычи, однако ограничат свет только по следующим адресам:
- пров.Дачный (б. 1, 3, 5),
- пров.Зеленый (б. 1, 2),
- пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювилейна (б. 8),
- пров.Ювилейный (б. 6)
29.04.2026 года с 10:00 до 16:00 часов в селе Лелюхивка из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) исчезнет электричество. Это касается следующих улиц:
- Грыгория Сковороды (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9),
- пров.Затышный (б. 8),
- Мыру (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а),
- Нова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22),
- пров.Сквозный (б. 1, 2, 4),
- Центральна (б. 29, 33, 35),
- Шкильна (б. 1а, 1б, 1В, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24а, 26, 28, 30, 32).
Последние новости Украины:
