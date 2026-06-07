Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как попытка сохранить стабильность маршрутной сети и избежать резкого скачка расходов для пассажиров.

Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировали в Новоукраинке, где исполнительный комитет согласовал поэтапное обновление расценок на автобусные перевозки, сообщает Politeka.

Решение сформировали после консультаций с представителями транспортного сектора, депутатским корпусом и жителями общины. В итоге избрали постепенный сценарий вместо резкого повышения сразу.

Первый этап был введен 11 мая — тогда оплата за городской маршрут составила 30 гривен. Следующий шаг запланирован на 1 июня: сумма вырастет до 35 гривен. Раньше пассажиры платили 25 гривен.

Перевозчики объясняют изменения ростом затрат на горючее, техническое обслуживание и комплектующие для транспорта. Также повлияли более дорогие ремонтные работы и содержание подвижного состава.

По их расчетам экономически обоснованный уровень мог достигать 40 гривен, однако местные власти согласовали компромиссный вариант, чтобы уменьшить нагрузку на население.

В этом контексте Удорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как попытка сохранить стабильность маршрутной сети и избежать резкого скачка расходов для пассажиров.

В ходе общественных обсуждений мнения жителей разделились: часть выступила против увеличения платежей, другие поддержали постепенный механизм как более предсказуемый.

Отдельно подтверждено сохранение льготных условий для участников боевых действий и семей погибших военных с компенсацией расходов из местного бюджета.

Дальнейшая динамика перемен в сфере перевозок будет зависеть от стоимости энергоносителей, горючего и общей экономической ситуации в регионе.

Источник: persha.kr

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