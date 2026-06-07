В связи с плановыми работами в электросетях в Днепропетровской области 8 июня 2026 года будут применять локальные графики отключения света.

Энергетики предупреждают о специальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 8 июня 2026 года, пишет Politeka.

В частности, 8 июня графики отключения света будут действовать на территории Криворожского района в Днепропетровской области. Там обесточения будут действовать с 10:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Кривой Рог (дома по адресам ул. Жовтонога, 51А, 139);

Широкая Дача (Вишневая, 81);

Новоганновка (Сковороды, 48, 50-52; Франко, 1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 14, 16-18, 22, 26, 27, 37; Котляревского, 6; Леси Украинки, 58, 66, 65 81, 83, 89; Павла Гребинки, 11; Шевченко, 1-9, 11, 12, 14-17, 19, 21, 23, 24, 25, 25А, 27).

Также, как сообщают на официальной Телеграмм-странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", ограничения электроснабжения в понедельник будут применять в городе Желтые Воды:

с 7:30 до 18:00 – ул. Львовская, 49, 52-54, 56, 58, 62, 64-66, 68-77, 81-85, 87-92, 94, 96, 98, 100, 102, 102А; пер. Речной, 24, 26, 28, 30, 31-56, 58-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;

с 7:30 до 19:00 – Музейная, 5А; Красного Креста, 1; Шахтерской славы, 29; Капитальный, 1.

В городе Павлоград, как сообщает Politeka, обесточивание произойдет с 8 до 18 часов по ул. Сергея Королева, 8, 12.

Кроме того, графики отключения света 8 июня будут действовать в городе Днепр. Там с 8:00 до 18:00 без электроэнергии частично останутся дома по улицам Строителей, Энергетическая, Академика Янгеля, Василия Слипака, Киргизская, Домотканская, Новокримский переулок, проспекты Богдана Хмельницкого и Александра Поля.

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