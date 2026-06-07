График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня в Волынской области появился на сайте регионального филиала.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня в Волынской области запланирован из-за технического обслуживания внутридомовых газовых сетей, которое охватит 4171 потребителя, передает Politeka.

Работы будут выполнять специалисты филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" в четырех районах области. Во время проверок они будут контролировать герметичность соединений, испытывать систему на плотность и устранять истоки в случае обнаружения. Именно в этот период части домохозяйств временно ограничат подачу ресурса и формирует общий.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня в Волынской области появился на сайте регионального филиала.

Адреса и даты работ

Владимирский район:

с. Житы, Учхоз Техникума, 1 - 11.06; 2 - 11.06

пгт Иваничи, Независимости, 24 - 09.06; 26/А - 10.06; 28 - 10.06; 30 - 11.06; 32 - 16.06; 34 - 17.06; 43/А - 23.06; 45 - 24.06

г. Нововолынск, Героев ВСУ, 7 - 08.06; 8 - 09.06; 9 - 10.06

Григория Сковороды, 30 - 11.06

пгт Марьяновка, Независимости, 14 и 16 - 08.06

г. Владимир: Бориса Гринченко, 12 - 08.06; Лодомирская, 16 и 24 - 08.06; Олексы Довбуша, 5 и 7А - 09.06; Лаврентия Горка, 15 - 10.06; Луговая, 3 - 10.06; Набережная, 5 - 10.06; Казачья, 15А - 12.06; Независимости, 33 - 12.06

Ковельский район:

с. Марьяновка, Соборная, 17 - 12.06

г. Ковель, Ивана Ющука, 3 - 09-10.06

Елены Пчилки, 29 - 11-12.06

пгт Турийск, Ковельская, 15 - 08.06

Луцкий район:

г. Рожище, Александра Олеся, 3 - 09.06; 4 - 11.06

г. Луцк: Михаила Драгоманова, 25 - 08.06; 27 - 08.06; 27А - 08.06; 33 - 08.06; 35 - 08.06; 29 - 09.06; 5 - 09.06; 8 - 09.06; 18 - 09.06; 19 - 09.06

Михаила Коцюбинского, 12 - 10.06; 2 - 10.06; 5 – 10.06

Набережная, 10 и 2 – 11.06

с. Карпиловка, Франко, 15 - 10.06

пгт Цумань: Независимости, 114А и 139 - 08.06; Тараса Шевченко, 28 и 30 - 10.06

Камень-Каширский район:

г. Камень-Каширский, Магдебургского права, 58 - 09-10.06

пгт Ратное, Центральная, 30 - 09.06

Таким образом, жителям следует заранее учесть обновленное расписание, ведь техобслуживание может повлиять на временные бытовые процессы в отдельных домах и квартирах.

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