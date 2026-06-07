Прогноз на неделю с 8 по 14 июня в Одессе свидетельствует о теплой погоде, умеренном ветре и кратковременных осадках, поэтому рассказываем об этом больше.

Прогноз на неделю с 8 по 14 июня в Одессе указывает на постепенное потепление и преимущественно сухую погоду после нескольких пасмурных дней, сообщает Politeka.

8 июня небо будет оставаться затянутым весь день. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +17.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Одессе предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

9 июня ночью и утром возможен мелкий дождь, который временно прекратится, однако уже во второй половине дня осадки снова вернутся и продлятся до вечера.

Температура днем ​​будет около +24 градусов. Ветер будет умеренным, а атмосферное давление будет постепенно снижаться.

10 июня в течение дня ожидается ясное небо, лишь к вечеру возможно появление облаков. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

11 июня воздух днем ​​прогреется до +26 градусов, а по ощущениям температура может быть еще выше. Влажность будет оставаться достаточно высокой.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Одессе показывает, что 12 июня небо будет ясным почти весь день. Температура воздуха составит +26 градусов.

13 июня в утренние часы небо будет еще облачным, однако уже днем ​​облака полностью исчезнут. Воздух прогреется до +27 градусов.

14 июня в городе ожидается теплый и преимущественно солнечный день. Облака могут появиться только в дневные часы, но ближе к вечеру небо снова прояснится.

Температура днем ​​составит около +26 градусов, а осадков синоптики не ожидают, так что прогулки во дворе будут комфортными.

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