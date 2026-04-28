Графіки відключення світла у Полтавській області на 29 квітня будуть тривати через важливі роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.
Про це розповіли в кількох територіальних громадах.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 29 квітня вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами на електромережах. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.
З 08:00 до 17:00 години в селі Балівка будуть тривати додаткові графіки відключення світла, проте тільки за адресами:
- Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
- пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),
- Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
- Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),
- пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
- Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
- пров.Тараса Шевченка (б. 7),
- Ювілейна (б. 6)
З 08:00 до 17:00 години в селі Пасічне через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР будуть вимикати світло. Знеструмлять такі адреси:
- пров.Лікарняний (б. 4),
- Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34),
- Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),
- Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9)
З 08:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в селі Вісичі, проте обмежеать світло тільки за такими адресами:
- пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
- пров.Зелений (б. 1, 2),
- пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювілейна (б. 8),
- пров.Ювілейний (б. 6)
29.04.2026 року з 10:00 до 16:00 години в селі Лелюхівка через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) зникне електрика. Це стосується наступних вулиць:
- Григорія Сковороди (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9),
- пров.Затишний (б. 8),
- Миру (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а),
- Нова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22),
- пров.Сквозний (б. 1, 2, 4),
- Центральна (б. 29, 33, 35),
- Шкільна (б. 1а, 1б, 1В, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24а, 26, 28, 30, 32).
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.