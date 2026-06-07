Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве остается на этапе согласования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве инициировано после обнародования нового проекта расчетов КП «Николаевкоммунтранс», касающегося обновления стоимости сделок с бытовыми отходами, передает Politeka.

Городской совет представил экономическое обоснование, где детализированы процессы сбора, транспортировки и последующего захоронения мусора в рамках общины. Документ вынесен на этап публичного ознакомления, чтобы жители и представители бизнеса могли приобщиться к обсуждению предлагаемых изменений.

В коммунальном предприятии объясняют, что пересмотр связан с совокупностью факторов, формирующих себестоимость услуг. Среди них повышение социальных стандартов, изменение минимальной заработной платы и обновление прожиточного минимума.

Дополнительное влияние оказывают расходы на топливо, ремонт спецтехники, закупку запасных частей и постепенное обновление автопарка. Это увеличивает общую финансовую нагрузку на систему санитарной очистки города.

Также отмечается, что коррекция расценок необходима для стабильного функционирования инфраструктуры и регулярного вывоза отходов без перебоев.

Согласно обнародованным данным, смешанные бытовые отходы могут подорожать с 246,11 грн. до 382,69 грн. за кубический метр. Крупногабаритный и строительный мусор прогнозируемо вырастет с 277,84 грн до 612,32 грн, что более чем вдвое превышает действующий уровень. Отдельно пересматривается ставка захоронения – с 41,90 грн до 47,50 грн.

Продолжается процедура общественного обсуждения, в рамках которой жители, предприятия и общественные организации могут направлять свои замечания в определенные сроки с момента публикации проекта.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве остается на этапе согласования и может быть изменено после завершения консультаций и принятия окончательного решения.

Источник: nikpravda

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