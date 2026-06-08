Для пенсионеров, принадлежащих категориям получателей денежной помощи в Запорожье, выплата будет произведена автоматически.

Механизм проведения выплаты разовой денежной помощи для пенсионеров и не только в Запорожье ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом году, пишет Politeka.net.



Кабинет Министров Украины определил порядок и размер разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №602 от 13 мая 2026 года, принятым во исполнение законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Механизм начисления остается урегулированным постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года, определяющим порядок социальной поддержки ветеранов войны, лиц с особыми трудовыми заслугами перед государством и других категорий граждан, имеющих право на соответствующие выплаты.

Как будут осуществлять денежную помощь для пенсионеров в Запорожье

Для пенсионеров, принадлежащих к категориям получателей помощи, выплата будет произведена автоматически в августе вместе с пенсией. В Пенсионном фонде подчеркивают, что подавать дополнительные заявления или обращаться в учреждения для получения средств таким гражданам не нужно.

Ветеранам войны, которые продолжают проходить военную службу и не являются пенсионерами, средства будут перечисляться через воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу. Для этого соответствующие структуры должны предоставить необходимые документы и списки лиц, имеющих право на поддержку.

Гражданам, имеющим право на помощь, но не получающим пенсию и не находящимся на военной службе, необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для оформления выплаты.

Размеры денежной помощи в 2026 году

Самый высокий размер денежной помощи установлен на уровне 3100 гривен. Ее получат граждане, имеющие особые заслуги перед государством.

Такая же сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью в результате войны, а также для бывших малолетних узников концлагерей и гетто с инвалидностью I группы. Для лиц II группы инвалидности размер выплаты составит 2900 грн., для III группы — 2700 грн.

Отдельно определена поддержка в размере 1000 гривен для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, включая тех, кто родился в местах принудительного содержания.

Сумма в 650 гривен предусмотрена для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, семей погибших защитников и защитниц Украины, а также для вдов и вдовцев умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны при условии, что они не состоят в новом браке.

Способы подачи заявления

Подать заявление на получение можно несколькими способами. В частности, граждане могут лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ или в центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания.

Также документы разрешается отправить по почте по адресу соответствующего территориального подразделения ПФУ. Кроме того, подать заявление можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

К какому сроку следует обратиться

Правительством установлено, что заявления на получение разовой выплаты в День Независимости будут приниматься до 1 августа 2026 года. В то же время, для граждан, которые по объективным причинам не смогут подать документы в указанный срок, предусмотрен дополнительный период. В таком случае обратиться за назначением денег можно до 1 октября 2026 года включительно.

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