Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области поставляет Всемирная продовольственная программа ООН, сообщает Politeka.

Международная структура КПН предоставляет специально разработанный набор бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области, рассчитанный на 30 дней полноценного питания.

Такой продовольственный пакет покрывает 60 процентов от месячной нормы потребления калорий для взрослого человека.

Организаторы тщательно подошли к наполнению каждой коробки, поэтому в ее состав включили муку, гречневую и пшенную крупу.

Также люди получают подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные и бобовые консервы. Кроме этого, в наборе есть овсяные хлопья, сахар и соль.

В настоящее время ВПП предоставляет наборы не только в Николаевской области, но и в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Организация может оказывать поддержку абсолютно всем людям в обществе или обеспечивать продовольствием только тех, кто отвечает определенным критериям уязвимости.

Эти критерии согласуются с партнерами или местными властями в каждом конкретном регионе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров ВПП ООН в Украине распределяет через привлечение локальных благотворительных организаций.

Официальным партнером программы на территории региона есть благотворительная организация АДРА.

Если у граждан возникают вопросы по раздаче коробок, они могут обращаться на горячую линию этой организации по телефону 0800 20 13 30.

Джерело: ВПП ООН

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