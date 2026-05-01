Работа для пенсионеров в Черниговской области становится все более разнообразной, сообщает Politeka.

Местные работодатели активнее привлекают кандидатов старшего возраста в сферу услуг, логистику, торговлю и техническое сопровождение.

На региональном рынке труда растет спрос на специалистов с практическим опытом. Компании предлагают официальное трудоустройство, гибкий график, а также возможность пройти обучение непосредственно на рабочем месте.

В Чернигове компания STV Group ищет заведующего хозяйством. В обязанности входят контроль инженерных сетей офисных и складских помещений, организация мелких ремонтов, а также координация работы подрядчиков. Заработная плата составляет от 21 до 25 тысяч гривен. Дополнительно предусмотрена компенсация транспортных издержек.

Еще одна вакансия доступна на автозаправочном комплексе WOG. Здесь предлагают должность помощника оператора. Работник обслуживает клиентов, заправляет автомобили, консультирует по топливу и сопутствующим товарам. Уровень дохода — около 12 тысяч гривен, кроме этого возможны бонусы и чаевые.

Также в Чернигове открыт набор в развлекательный центр FLY KIDS. Инструктор игровой зоны отвечает за безопасность детей, организацию досуга, подготовку локаций к активностям и поддержание порядка. Для новых сотрудников предусмотрены обучение, питание и дополнительные выплаты.

Также стоит отметить, что в целом работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает разные направления, что позволяет выбрать занятость в соответствии с опытом, навыками и личными возможностями.