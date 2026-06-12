Денежная помощь в Запорожье и других регионах Украины доступна не только пенсионерам, но и другим уязвимым категориям населения, пишет Politeka.net.
Камин утвердил постановление №602, которым определены размеры единовременного денежного пособия в Запорожье ко Дню Независимости в 2026 году. Выплаты предусмотрены для ряда социально уязвимых категорий граждан, в том числе для пенсионеров с инвалидностью.
В ПФУ отмечают, что финансовая поддержка традиционно охватывает ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате войны, бывших узников нацистских концлагерей, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины.
Размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости 2026 года
Самая высокая выплата — 3 100 гривен — предусмотрена для лиц, имеющих особые заслуги перед государством.
Отдельные категории лиц с инвалидностью в результате войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто получат:
- I группа - 3 100 грн
- II группа - 2 900 грн
- III группа - 2 700 грн
По 1000 гривен насчитают участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, включая тех, кто родился в местах принудительного содержания.
Размер 650 гривен предусмотрен для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и защитников Украины, а также для супругов умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, не заключивших новый брак.
Еще 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы лица, а также дети партизан и подпольщиков.
Порядок выплат в Запорожье
Механизм начисления средств определен постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года.
В большинстве случаев выплаты производятся автоматически — через Пенсионный фонд Украины или соответствующие военные органы, без необходимости подачи дополнительных заявлений. В то же время граждане, не являющиеся пенсионерами и не находящиеся на военной службе, должны самостоятельно обратиться в ПФУ для оформления помощи.
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