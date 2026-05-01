Робота для пенсіонерів у Чернігівській області стає дедалі різноманітнішою, повідомляє Politeka.

Місцеві роботодавці активніше залучають кандидатів старшого віку до сфери послуг, логістики, торгівлі та технічного супроводу.

На регіональному ринку праці зростає попит на фахівців із практичним досвідом. Компанії пропонують офіційне працевлаштування, гнучкий графік, а також можливість пройти навчання безпосередньо на робочому місці.

У Чернігові компанія STV Group шукає завідувача господарством. До обов’язків входять контроль інженерних мереж офісних і складських приміщень, організація дрібних ремонтів, а також координація роботи підрядників. Заробітна плата становить від 21 до 25 тисяч гривень. Додатково передбачена компенсація транспортних витрат.

Ще одна вакансія доступна на автозаправному комплексі WOG. Тут пропонують посаду помічника оператора. Працівник обслуговує клієнтів, заправляє автомобілі, консультує щодо пального та супутніх товарів. Рівень доходу — близько 12 тисяч гривень, окрім цього, можливі бонуси та чайові.

Також у Чернігові відкрито набір до розважального центру FLY KIDS. Інструктор ігрової зони відповідає за безпеку дітей, організацію дозвілля, підготовку локацій до активностей і підтримання порядку. Для нових співробітників передбачені навчання, харчування та додаткові виплати.

