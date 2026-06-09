Дальнейшая динамика стоимости зависит от регуляторных решений и экономических условий, которые могут повлиять на повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновляется часть жилищно-коммунальных начислений для населения, передает Politeka.

Согласно решениям, квартплата растет примерно на 40% и составляет 10,52 грн. за квадратный метр ежемесячно. Услуги по сбору, транспортировке и обработке бытовых отходов дорожают на 36% и достигают 43,85 грн с одного человека.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области происходит неравномерно: отдельные позиции пересматриваются, в то время как другие остаются на предыдущих условиях. Для большинства домохозяйств электроснабжение и газ не изменяют стоимостные параметры.

Цена электроэнергии для бытовых потребителей сохранена на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие этого показателя как минимум до 31 октября 2026 года, что позволяет удерживать действующую модель расчетов.

Сезонная льгота для домохозяйств с электроотоплением прекратила действие после завершения отопительного периода. Сниженный тариф 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч больше не применяется.

Газовая поставка также остается стабильной. Для клиентов «Нефтегаза» фиксированная цена 7,96 грн за кубометр действует до конца апреля 2027 года, а переход между поставщиками осуществляется автоматически.

В Черноморске формируется смешанная структура платежей: часть коммунальных услуг дорожает, в то время как энергетические ресурсы остаются без изменений.

Дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от регуляторных решений и экономических условий, которые могут повлиять на повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

Источник: chis-chernomorsk

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