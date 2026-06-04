Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве может стать очередным этапом корректировки стоимости услуг.

В Ровно обсуждают повышение тарифов на коммунальные услуги , которое касается стоимости вывоза и управления бытовыми отходами для населения, передает Politeka.

По данным КАТП 1728, в случае утверждения новых расчетов жители многоквартирных домов будут платить 60,74 грн в месяц с одного человека вместо нынешних 47,80 грн. Для частного сектора сумма может возрасти до 64,48 грн.

В Квасилове также ожидается корректировка стоимости услуг: в многоквартирных домах тариф предлагают поднять до 50,31 грн., а в частном секторе — до 46,04 грн. на одного человека ежемесячно.

На предприятии объясняют, что пересмотр расценок связан с увеличением затрат. Среди основных факторов называют рост минимальной заработной платы, подорожание горючего и расходы на содержание спецтехники.

Отдельно отмечается существенное повышение стоимости дизельного горючего, используемого мусоровозами. Его цена поднялась с 39,73 грн. до 71 грн. за литр без НДС, также выросли бензин и газ.

Предложения и замечания по новым расчетам принимаются до 8 июня включительно.

Фактически повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве может стать очередным этапом корректировки стоимости услуг по управлению отходами для населения города и общины.

В случае утверждения новых тарифов, жителям следует заранее учесть изменения в расходах и скорректировать свои финансовые планы на ближайший период.

Кроме того, в Ровенской области также сообщали о подорожании проезда. Новый тариф для жителей составил 20 гривен и начал действовать с 1 мая.

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