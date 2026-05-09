Подорожчання проїзду в Рівненській області зафіксували у Сарнах після оновлення вартості поїздок у міських маршрутках, повідомляє Politeka.

Новий тариф склав 20 гривень і почав діяти з 1 травня.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Сарненської міської ради після тривалих консультацій із перевізниками. У процесі сторони намагалися узгодити економічні розрахунки, однак підходи до формування ціни суттєво різнилися.

Спершу автопідприємства наполягали на рівні 26 гривень за поїздку. Вони пояснювали це реальними витратами на утримання транспорту, пальне та щоденні рейси.

У підсумку влада погодила компромісний варіант. Ставку 20 гривень визначили як мінімально можливу для збереження стабільного руху автобусів без різкого збільшення фінансового навантаження для пасажирів.

Окремо вказано, що раніше квиток коштував 15 гривень, а попереднє коригування відбулося ще у квітні 2025 року. Відтоді витрати перевізників суттєво змінилися.

Серед основних причин перегляду називають зростання вартості дизельного пального — з 54 до 88 гривень за літр. Це суттєво вплинуло на собівартість кожного рейсу.

Додатково подорожчали запасні частини для транспорту. Імпортні комплектуючі зросли в ціні на 25–35%, що ускладнило ремонт і технічне обслуговування автобусів.

Фінансовий тиск посилило й підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень. Це автоматично збільшило витрати підприємств, які забезпечують перевезення.

У міській раді зазначають, що перевізники працюють у складних умовах: частина рейсів виконується з мінімальним завантаженням, але маршрути збережено, щоб не порушувати сполучення між районами.

Водночас влада визнає, що без коригування тарифу існували ризики скорочення окремих напрямків та зменшення кількості водіїв.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівненській області стало вимушеним кроком для підтримки роботи громадського транспорту, який продовжує функціонувати попри зростання витрат і економічний тиск.

