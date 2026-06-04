Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному може стати черговим етапом коригування вартості послуг.

У Рівному обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги, яке стосується вартості вивезення та управління побутовими відходами для населення, передає Politeka.

За даними КАТП 1728, у разі затвердження нових розрахунків мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 60,74 грн на місяць з однієї особи замість нинішніх 47,80 грн. Для приватного сектору сума може зрости до 64,48 грн.

У Квасилові також очікується коригування вартості послуг: у багатоквартирних будинках тариф пропонують підняти до 50,31 грн, а в приватному секторі — до 46,04 грн на одну людину щомісяця.

На підприємстві пояснюють, що перегляд розцінок пов’язаний зі збільшенням витрат. Серед основних факторів називають зростання мінімальної заробітної плати, подорожчання пального та витрати на утримання спецтехніки.

Окремо зазначається суттєве підвищення вартості дизельного пального, яке використовується сміттєвозами. Його ціна піднялася з 39,73 грн до 71 грн за літр без ПДВ, також зросли бензин і газ.

Пропозиції та зауваження щодо нових розрахунків приймають до 8 червня включно.

Фактично підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному може стати черговим етапом коригування вартості послуг з управління відходами для населення міста та громади.

У разі затвердження нових тарифів мешканцям варто заздалегідь врахувати зміни у витратах та скоригувати свої фінансові плани на найближчий період.

Крім того, на Рівненщині також повідомляли про подорожчання проїзду. Новий тариф для жителів склав 20 гривень і почав діяти з 1 травня.

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