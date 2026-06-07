В Черниговской области на период с 8 по 14 июня запланированы графики отключения света, которые охватят только отдельные районы.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 8 по 14 июня охватят отдельные адреса в связи с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.net.

В Черниговской области на период с 8 по 14 июня запланированы графики отключения света, которые охватят только отдельные районы и улицы города. Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений и учесть возможные перебои со светом при планировании своих ежедневных дел во избежание неудобств в быту.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 08.06.2026 года с 09:00–17:00 будут выключать электроэнергию в городе Нижын. Ограничения будут продолжаться на улицах:

50-Р Перемогы — 5, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 29, 34, 36, 20а, 36а

Весела — 9, 15, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 34

Весняна — 13, 27, 34

Весняна 2-га — 9, 10, 11, 17, 19, 24, 29, 35

Волошкова Нижын — 20

Журавлына — 5, 9, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30

Затышна — 1, 3, 5, 7, 15

Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 16а, 19а, 40а, 42/1, 42а, 47Б

Прыгаражна — 5, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28

Чернигивська — 95, 97, 99, 101, 103, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

09.06.2026 с 08:49–17:49 часов в городе Мена не будет электричества. Обесточивание касается только отдельных адресов:

Абрыкосова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4а, 4б, 7а, 20а, 21а

Вокзальна — 5, 5а

Коцюбынського — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 8а, 8б, 8в, 8г, 10а, 10б, 10в, 10г, 12а, 12б, 13а

Сиверськый шлях — 48

10.06.2026 с 09:00–19:00 часа будут продолжаться дополнительные графики отключения света в населенном пункте Кулыкивка. Света не будет до вечера и ограничения будут продолжаться на улицах:

Артамонова — 1, 2

Валерия Сараны — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 5а, 62, 9а, 12а

Вокзальна — 13, 24, 26

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 7А, 7б, 9А, 12а, 12в, 16а, 20а, 23а, 24б, 27б, 29а

Журавка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Козацька — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 5А, 6а, 8А, 19а

Короленка — 17, 21, 17А

Коцюбынського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 4А, 50, 54, 56, 58, 5а, 15а, 19а, 21а, 27а, 36А, 45а, 81а

Коцюбынського — 47, 74

Леси Украинкы — 81а

Линийна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2а, 2б, 12а, 16а, 18А

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 4, 6А, 8а, 114, 118, 122, 124, 40А; 144, 154, 156, 158а, 158

Мыру 1-й — 6

Мыру 2-й — 10

Партызанська — 9

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 26а, 30а, 30б

Свободы — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 25а, 28а, 29а, 33а, 33б, 35а

Сичова — 22

Стадиона — 21.

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