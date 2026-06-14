Графики отключения света будут продолжаться по десяткам адресов в Запорожье из-за работ, запланированных на неделю с 15 по 21 июня, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 15 по 21 июня вводятся из-за плановых ремонтных работ. Специалисты советуют заранее зарядить мобильные устройства, павербанки и другую необходимую технику, а также по возможности перенести использование энергоемких приборов на период после восстановления электроснабжения.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», 15.06.2026 года с 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования не будет электроэнергии. Обесточивание касается следующих адресов:

  • Дмытра Вышневецького (Ладозька): 10, 10а, 12, 12 п. 1–4, 12 п. 5–9, 12а, 13, 17, 8 п. 1–3
  • Мыколы Яковченка (Станиславського): 1–25, 2–24
  • Петра Сагайдачного (Бородинська): 12а, 16
  • Сылова: 16–20

16.06.2026 с 09:00–16:00 часов также не будет света в Запорожье. Плановые графики отключения электричества будут продолжаться только по отдельным адресам, а именно:

  • Зестафонська: 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 6, 6а
  • Незламна (Хакаська): 4
  • Узбекыстанська: 17А, 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА

свет, отключение электроэнергии

17.06.2026 года с 09:00–17:00 часа исчезнет свет из-за планового ремонта электрооборудования, однако выключать свет только в домах, расположенных на улицах:

  • Базарна (Анголенко): 11, 11 (4 эт), 13, 13а, 14ж
  • Благовищенська (Ильича): 26
  • Нижнеднипровська: 2А, 4, 4А, 6А
  • Олександривська: 1, 2, 3, 3а, 3А
  • Поштова: 6
  • Тбилиська: 25, 27, 27А, 31
  • пр. Соборный: 22, 24, 26, 26а, 28, 40, 42, 42а, освещение подвалов и подъездов ж/б 40

19.06.2026 с 10:00–17:00 часа будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

  • Зоряна (Муравйова): 19
  • Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63
  • Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14
  • пров. Перлынный: 28–32, 23.

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