Графики отключения света в Черкасской области 23 июня вводятся в связи с проведением плановых технических работ на энергетических объектах региона.

Жителей Черкасской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать на 23 июня в течение длительного времени, пише Politeka.net.

Отмечается, что графики отключения света в Черкасской области на 23 июня вводятся в связи с проведением плановых технических работ на энергетических объектах региона. Эти меры являются частью системного обслуживания электросетей и направлены на обеспечение их стабильной и безопасной работы. Потому готовьте павербанки.

По информации «Черкассыоблэнерго», с 08:00–17:00 в населенном пункте Умань исчезнет электричество. Свет будут выключать только по следующим адресам:

Успенська — 35, 37, 39, 40, 42, 43/2, 44, 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100

пров. Е. Чыкаленка — 1/41, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10–19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

пров. Любови — 2–29

О. Телигы — 2

И. Ганджи — 33

Гетьманська — 2, 4, 6, 8, 4а

Тыщыка — 1, 3, 12

С 08:00–17:00 будут продолжаться плановые графики отключения света в Черкасской области на 23 июня. Выключать электричество только по отдельным адресам:

Молодижна — 1–3

Перемогы — 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17–20, 23, 31

Дружбы — 10, 12–16, 18/2

Т. Шевченка — 2–35, 38, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 (у т.ч. гараж), 59, 61, 63

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23–27, 29–31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 79

С 08:00–17:00 часов также на длительное время исчезнет свет в селе Корхова, однако касаются отключения только таких улиц:

Молодижна — 1–27, 29–33, 35–42, 17а

Садова — 1–43, 48, 49, 51, 55

Праци — 1–80, 82, 84, 86

Берегова — 1, 2, 3–17, 20, 22, 25–27, 28–29, 31–47, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65

Набережна — 1–9, 11, 13–17, 18–20, 21, 23, 25.

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