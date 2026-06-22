Графіки відключення світла у Черкаській області на 23 червня вводяться у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на енергетичних об’єктах регіону.

Жителів Черкаської області попереджають про запровадження додаткових графіків відключення світла, які діятимуть на 23 червня протягом тривалого часу, повідомляє Politeka.net.

Зазначається, що графіки відключення світла у Черкаській області на 23 червня вводяться у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на енергетичних об’єктах регіону. Такі заходи є частиною системного обслуговування електромереж і спрямовані на забезпечення їхньої стабільної та безпечної роботи. Тому готуйте павербанки.

За інформацією «Черкасиобленерго», з 08:00–17:00 години в населеному пункті Умань зникне електрика. Світло вимикатимуть тільки за такими адресами:

Успенська — 35, 37, 39, 40, 42, 43/2, 44, 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100

пров. Є. Чикаленка — 1/41, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10–19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

пров. Любові — 2–29

О. Теліги — 2

І. Ганджі — 33

Гетьманська — 2, 4, 6, 8, 4а

Тищика — 1, 3, 12

З 08:00–17:00 години триватимуть планові графіки відключення світла у Черкаській області на 23 червня. Вимикатимуть електрику тільки за окремими адресами:

Молодіжна — 1–3

Перемоги — 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17–20, 23, 31

Дружби — 10, 12–16, 18/2

Т. Шевченка — 2–35, 38, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 (у т.ч. гараж), 59, 61, 63

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23–27, 29–31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 79

З 08:00–17:00 години також на тривалий час зникне світло в селі Корхова, проте стосуються вимкнення тільки таких вулиць:

Молодіжна — 1–27, 29–33, 35–42, 17а

Садова — 1–43, 48, 49, 51, 55

Праці — 1–80, 82, 84, 86

Берегова — 1, 2, 3–17, 20, 22, 25–27, 28–29, 31–47, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65

Набережна — 1–9, 11, 13–17, 18–20, 21, 23, 25.

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