Жителів Черкаської області попереджають про запровадження додаткових графіків відключення світла, які діятимуть на 23 червня протягом тривалого часу, повідомляє Politeka.net.
Зазначається, що графіки відключення світла у Черкаській області на 23 червня вводяться у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на енергетичних об’єктах регіону. Такі заходи є частиною системного обслуговування електромереж і спрямовані на забезпечення їхньої стабільної та безпечної роботи. Тому готуйте павербанки.
За інформацією «Черкасиобленерго», з 08:00–17:00 години в населеному пункті Умань зникне електрика. Світло вимикатимуть тільки за такими адресами:
- Успенська — 35, 37, 39, 40, 42, 43/2, 44, 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100
- пров. Є. Чикаленка — 1/41, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10–19, 21, 23, 25, 29, 31, 33
- пров. Любові — 2–29
- О. Теліги — 2
- І. Ганджі — 33
- Гетьманська — 2, 4, 6, 8, 4а
- Тищика — 1, 3, 12
З 08:00–17:00 години триватимуть планові графіки відключення світла у Черкаській області на 23 червня. Вимикатимуть електрику тільки за окремими адресами:
- Молодіжна — 1–3
- Перемоги — 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17–20, 23, 31
- Дружби — 10, 12–16, 18/2
- Т. Шевченка — 2–35, 38, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 (у т.ч. гараж), 59, 61, 63
- Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23–27, 29–31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 77, 79
З 08:00–17:00 години також на тривалий час зникне світло в селі Корхова, проте стосуються вимкнення тільки таких вулиць:
- Молодіжна — 1–27, 29–33, 35–42, 17а
- Садова — 1–43, 48, 49, 51, 55
- Праці — 1–80, 82, 84, 86
- Берегова — 1, 2, 3–17, 20, 22, 25–27, 28–29, 31–47, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65
- Набережна — 1–9, 11, 13–17, 18–20, 21, 23, 25.
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