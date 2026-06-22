Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 июня вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые состоятся 23 июня в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 июня вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения, модернизацию оборудования и предотвращение возможных аварий в будущем.

Специалисты рекомендуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам, зарядить мобильные телефоны, павербанки и другую необходимую технику.

ДТЭК «Днепровские электросети» сообщает, что с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проведены профилактические работы в селе Великоолександривка.23 июня 2026 года с 08:00–19:00 не будет электричества на улицах:

Вильна, Волошкова, Зарична, Кооператывна, Набережна, Поштова, Центральна, Шкильна та пров. Сосновый.

Кроме того, из-за проведения профилактических работ с 10:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Обухивка. Временное обесточивание охватит улицы:

СТ: 131, 303, 305, 344, 351;

СТ «Изумруд»: 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855;

СТ «Орильська Галявына»: 80;

СТ «Элеватор»: 93, 106, 119, 128;

вул. Центральна: 1;

СТ "Колос": 207.

Отдельные ограничения намечены и на территории села Орильське. Энергетики будут выполнять комплекс профилактических мер по повышению надежности работы сетей и уменьшению риска аварийных отключений. Свет исчезнет с 10:00 до 17:00 часов по адресам:

ул. Заводська: 23, 24А, 33.

В связи с плановыми работами 23 июня с 08:00 до 18:00 отсутствует электроснабжение в части села Радушне. Отключения коснутся жителей домов по адресам:

Горихова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-10, 17, 18, 29;

Садова: 44А, 45-49.

Источник: Васильківська селищна територіальна громада

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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