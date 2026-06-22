Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення світла, які відбудуться 23 червня у низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 23 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, модернізацію обладнання та запобігання можливим аваріям у майбутньому.
Фахівці рекомендують мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, зарядити мобільні телефони, павербанки та іншу необхідну техніку.
ДТЕК «Дніпровські електромережі» повідомляє, що з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах буде проведено профілактичні роботи в селі Великоолександрівка. 23 червня 2026 року з 08:00–19:00 години не буде електрики на вулицях:
- Вільна, Волошкова, Зарічна, Кооперативна, Набережна, Поштова, Центральна, Шкільна та пров. Сосновий.
Крім того, через проведення профілактичних робіт з 10:00 до 17:00 години без електроенергії залишаться мешканці села Обухівка. Тимчасове знеструмлення охопить вулиці:
- СТ: 131, 303, 305, 344, 351;
- СТ «Ізумруд»: 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855;
- СТ «Орільська Галявина»: 80;
- СТ «Элеватор»: 93, 106, 119, 128;
- вул. Центральна: 1;
- СТ "Колос": 207.
Окремі обмеження заплановані й на території села Орільське. Енергетики виконуватимуть комплекс профілактичних заходів для підвищення надійності роботи мереж та зменшення ризику аварійних відключень. Світло зникне з 10:00 до 17:00 години за адресами:
- вул. Заводська: 23, 24А, 33.
У зв’язку з плановими роботами 23 червня з 08:00 до 18:00 буде відсутнє електропостачання у частині села Радушне. Відключення торкнуться мешканців будинків за адресами:
- Горіхова: 1, 1А, 1Б, 1В, 2-10, 17, 18, 29;
- Садова: 44А, 45-49.
Джерело: Васильківська селищна територіальна громада
Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
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