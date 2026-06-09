Часть пенсионеров и других льготных категорий в Днепропетровской области летом получит дополнительную денежную помощь от государства, пишет Politeka.net.
Речь идет о ежегодной разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины, выплата которой предусмотрена действующим законодательством. Средства должны быть начислены получателям до 24 августа - дня, когда в Украине отмечают главный государственный праздник. Размер помощи зависит от статуса получателя и категории, к которой он принадлежит.
Порядок начисления выплат установлен постановлением Кабинета Министров Украины №1396 от 27 декабря 2023 года. Наибольшие суммы предусмотрены для лиц с инвалидностью в результате войны, а также бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были признаны лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью или по другим причинам.
Согласно утвержденным нормам, размер выплат будет составлять:
- для лиц с инвалидностью I группы – 3 100 грн;
- для лиц с инвалидностью II группы - 2 900 грн;
- для лиц с инвалидностью ІІІ группы - 2 700 грн.
Отдельную единовременную помощь в размере 1000 грн получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные нацистских концлагерей и гетто, а также граждане, родившиеся во время пребывания их родителей в местах принудительного содержания.
Для украинцев, имеющих особые заслуги перед Родиной, государство предусмотрело единовременную выплату в размере 3 100 гривен.
Финансовую поддержку также получат члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, а также семьи умерших ветеранов войны. Для этой категории граждан размер будет составлять 650 гривен.
Кроме того, по 450 гривен будут выплачены участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
В профильных ведомствах отмечают, что выплата носит социальный характер и является одним из механизмов государственной поддержки ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны и других категорий граждан, имеющих особые заслуги или пострадавших от военных событий.
Пенсионерам Днепропетровской области, имеющим право на такую помощь, средства планируют начислить в августе. Для большинства получателей выплата поступит автоматически вместе с пенсионным обеспечением без необходимости дополнительного обращения в государственные органы.
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