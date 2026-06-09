Денежная помощь в Днепропетровской области доступна не только пенсионерам, но и другим категориям.

Часть пенсионеров и других льготных категорий в Днепропетровской области летом получит дополнительную денежную помощь от государства, пишет Politeka.net.

Речь идет о ежегодной разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины, выплата которой предусмотрена действующим законодательством. Средства должны быть начислены получателям до 24 августа - дня, когда в Украине отмечают главный государственный праздник. Размер помощи зависит от статуса получателя и категории, к которой он принадлежит.

Порядок начисления выплат установлен постановлением Кабинета Министров Украины №1396 от 27 декабря 2023 года. Наибольшие суммы предусмотрены для лиц с инвалидностью в результате войны, а также бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были признаны лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью или по другим причинам.

Согласно утвержденным нормам, размер выплат будет составлять:

для лиц с инвалидностью I группы – 3 100 грн;

для лиц с инвалидностью II группы - 2 900 грн;

для лиц с инвалидностью ІІІ группы - 2 700 грн.

Отдельную единовременную помощь в размере 1000 грн получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные нацистских концлагерей и гетто, а также граждане, родившиеся во время пребывания их родителей в местах принудительного содержания.

Для украинцев, имеющих особые заслуги перед Родиной, государство предусмотрело единовременную выплату в размере 3 100 гривен.

Финансовую поддержку также получат члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, а также семьи умерших ветеранов войны. Для этой категории граждан размер будет составлять 650 гривен.

Кроме того, по 450 гривен будут выплачены участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

В профильных ведомствах отмечают, что выплата носит социальный характер и является одним из механизмов государственной поддержки ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны и других категорий граждан, имеющих особые заслуги или пострадавших от военных событий.

Пенсионерам Днепропетровской области, имеющим право на такую ​​помощь, средства планируют начислить в августе. Для большинства получателей выплата поступит автоматически вместе с пенсионным обеспечением без необходимости дополнительного обращения в государственные органы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.