Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве объясняется ростом расходов.

В Николаеве принято решение о повышении тарифов на коммунальные услуги, касающееся вывоза бытовых отходов, передает издание Politeka.

Исполнительный комитет городского совета поддержал соответствующий проект на очередном заседании. Речь идет об обновлении расчетов в сфере обращения с бытовым мусором.

Причиной пересмотра называют значительный рост затрат в течение года. В частности, почти вдвое подорожали горючее и смазочные материалы, также увеличились расходы по страхованию транспорта, оплате труда и обслуживанию техники.

Финансовая нагрузка уже влияет на конечную стоимость населения. В среднем ежемесячный платеж может вырасти на 30–50 гривен с одного человека.

По словам чиновника, пересмотр расчетов является составляющей более широкого процесса, и именно повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве объясняется ростом расходов.

Обновленные ставки для КП «Николаевкоммунтранс» предполагают: захоронение – 308,42 грн за тонну или 47,50 грн за кубометр. Уборка и транспортировка смешанного мусора — 382,69 грн/м³, крупногабаритного — 612,32 грн/м³, строительного — 612,32 грн/м³.

Для КП «Горизонт-ДКП» установлены другие показатели: смешанные потоки – 378,28 грн/м³, большие объекты – 1153,83 грн/м³, строительные остатки – 1170,64 грн/м³.

В горсовете отмечают, что корректировка необходима для стабильной работы служб, соблюдения графиков и ликвидации стихийных скоплений мусора. Решение поддержано единогласно.

Горожане уже в ближайшие месяцы ощутят изменения в платежках после внедрения новых расчетов.

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