Подорожание проезда в Николаеве произошло с начала мая и касается поездок в городских трамваях и троллейбусах.

Подорожание проезда в Николаеве в городском электротранспорте начало действовать с 4 мая и касается как трамваев, так и троллейбусов, сообщает Politeka.

В городском совете объясняют, что решение о подорожании проезда в Николаеве было принято исполнительным комитетом еще в предыдущем месяце после рассмотрения экономических показателей работы предприятия.

Изменения коснулись всех категорий пассажиров, которые пользуются городским электротранспортом ежедневно, включая студентов, работников и льготных категорий, для которых действуют отдельные условия оплаты.

После подорожания проезда в Николаеве стоимость поездки при оплате бумажным билетом составляет 15 гривен. Для пассажиров, выбирающих безналичный расчет через QR код, установлен более низкий тариф в размере 12 гривен.

В коммунальном предприятии объясняют, что такая разница призвана стимулировать использование электронной оплаты и уменьшить оборот наличных денег в транспорте.

В то же время, в руководстве предприятия отмечают, что экономически обоснованный тариф существенно выше утвержденного для населения.

По подсчетам специалистов, еще по итогам 2025 года реальная себестоимость одной поездки должна составить около 22 гривен. Однако уже в первом квартале 2026 года этот показатель вырос до 26 гривен 35 копеек.

Рост расходов связывается с повышением цен на электроэнергию, техническое обслуживание подвижного состава и другие составляющие работы транспорта.

Тем не менее, окончательный тариф для пассажиров оставили на уровне 15 гривен. Как объясняют в коммунальном предприятии, удержать более низкую цену удалось благодаря внутренней оптимизации расходов и поддержке из городского бюджета.

Это позволяет частично компенсировать разницу между реальной себестоимостью и оплатой, осуществляемой пассажирами.

